Акапулько. Сарасуа и Фернандес проведут дебютные четвертьфинал на уровне WTA

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Результаты матчей второго круга на турнире WTA в МексикеAbierto Mexicano TELCEL – InternationalАкапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $275,000Действующая чемпионка: Ван Яфань (Китай)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Второй круг
Рената Сарасуа (Мексика, WC) – Кэти Волынец (США, WC) 4:6, 7:5, 6:0Тамара Зиданшек (Словения) – Кайя Юван (Словения, Q) 6:2, 6:2Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:3Лейла Фернандес (Канада, Q) – Нао Хибино (Япония. 8) 6:3, 6:0Хизер Уотсон (Великобритания, 7) – Катерина Бондаренко (Украина) 7:6(2), 6:2Кристина Макхэйл (США) – Кэролайн Доулхайд (США, Q) 5:7, 6:4, 6:3Чжу Линь (Китай, 6) – Кэти Бултер (Великобритания) 7:6(2), 7:5Ван Сиюй (Китай, Q) – Сара Эррани (Италия, Q) 7:5, 6:7(1), 6:1
Рената Сарасуа (№270) отыгралась со счёта 2:4 во втором сете против Кэти Волынец (№384) и одержала победу в матче за выход в дебютный четвертьфинал в WTA-туре.
Лейла Фернандес (№190) взяла реванш у Нао Хибино за поражение в прошлом году в Хиросиме и в третий раз победила японку. 17-летняя канадка впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.
Четвертьфинальные пары: Сарасуа – Заданшек, Потапова – Фернандес, Уотсон – Макхэйл, Чжу – Ван.
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