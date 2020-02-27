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Теннис

Акапулько. Сарасуа и Фернандес проведут дебютные четвертьфинал на уровне WTA

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты матчей второго круга на турнире WTA в Мексике

Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $275,000
Действующая чемпионка: Ван Яфань (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Второй круг

Рената Сарасуа (Мексика, WC) – Кэти Волынец (США, WC) 4:6, 7:5, 6:0
Тамара Зиданшек (Словения) – Кайя Юван (Словения, Q) 6:2, 6:2
Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:3
Лейла Фернандес (Канада, Q) – Нао Хибино (Япония. 8) 6:3, 6:0
Хизер Уотсон (Великобритания, 7) – Катерина Бондаренко (Украина) 7:6(2), 6:2
Кристина Макхэйл (США) – Кэролайн Доулхайд (США, Q) 5:7, 6:4, 6:3
Чжу Линь (Китай, 6) – Кэти Бултер (Великобритания) 7:6(2), 7:5
Ван Сиюй (Китай, Q) – Сара Эррани (Италия, Q) 7:5, 6:7(1), 6:1

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Рената Сарасуа (№270) отыгралась со счёта 2:4 во втором сете против Кэти Волынец (№384) и одержала победу в матче за выход в дебютный четвертьфинал в WTA-туре.

Лейла Фернандес (№190) взяла реванш у Нао Хибино за поражение в прошлом году в Хиросиме и в третий раз победила японку. 17-летняя канадка впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Четвертьфинальные пары: Сарасуа – Заданшек, Потапова – Фернандес, Уотсон – Макхэйл, Чжу – Ван.

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Источник: btu.org.ua
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