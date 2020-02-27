Бондаренко проиграла Уотсон на турнире в Акапулько

Матч продолжался 1 час 47 минут
#Акапулько, #Бондаренко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко во втором круге турнира в Акапулько проиграла британцы Гетер Уотсон.
Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час 47 минут.
Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика
Хард, одиночный разряд
Призовой фонд – $ 250,000
Второй круг, 27 февраля
Гетер Уотсон – Екатерина Бондаренко 7:6 (7:2), 6:2
Раньше, Бондаренко победила Ковініч.
Напомним, Свитолина проиграла Анисимовой на турнире в Дохе.
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