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Теннис

Бондаренко проиграла Уотсон на турнире в Акапулько

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Матч продолжался 1 час 47 минут

#Акапулько, #Бондаренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко во втором круге турнира в Акапулько проиграла британцы Гетер Уотсон.

Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика
Хард, одиночный разряд
Призовой фонд – $ 250,000
Второй круг, 27 февраля

Гетер Уотсон – Екатерина Бондаренко 7:6 (7:2), 6:2

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Раньше, Бондаренко победила Ковініч.

Напомним, Свитолина проиграла Анисимовой на турнире в Дохе.

Источник: champion.com.ua
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