Доха. Квитова обыграла Жабер на двух тай-брейках в четвертьфинале

Новости

Доха. Ястремская проигрывает Мугурусе в борьбе за выход в четвертьфинал

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Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге

По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире

Петра Квитова сыграет в полуфинале турнира WTA в Катаре



Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445

Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 8) – Онс Жабер (Тунис, WC) 7:6(2), 7:6(4)

Чешская теннисистка одержала вторую победу в матчах с представительницей Туниса: в прошлом сезоне Квитова обыграла Жабер в первом круге Уимблдона. Это будет пятый полуфинал для Петры в Дохе. В период с 2013 по 2015 год Квитова доходила до четвертьфинальной стадии, а в 2018 году выиграла здесь титул.

Чешка проведёт второй полуфинал в текущем сезоне: в январе она сыграла на данной стадии в Брисбене. Завтра соперницей Квитовой станет победительница встречи между лидером посева Эшли Барти и Гарбинье Мугурусой, посеянной под одиннадцатым номером.

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Фото: Getty Images.