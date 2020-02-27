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Теннис

Доха. Квитова обыграла Жабер на двух тай-брейках в четвертьфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445
Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Четвертьфинал
Петра Квитова (Чехия, 8) – Онс Жабер (Тунис, WC) 7:6(2), 7:6(4)

Чешская теннисистка одержала вторую победу в матчах с представительницей Туниса: в прошлом сезоне Квитова обыграла Жабер в первом круге Уимблдона. Это будет пятый полуфинал для Петры в Дохе. В период с 2013 по 2015 год Квитова доходила до четвертьфинальной стадии, а в 2018 году выиграла здесь титул.

Чешка проведёт второй полуфинал в текущем сезоне: в январе она сыграла на данной стадии в Брисбене. Завтра соперницей Квитовой станет победительница встречи между лидером посева Эшли Барти и Гарбинье Мугурусой, посеянной под одиннадцатым номером.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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