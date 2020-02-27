Доха. Квитова обыграла Жабер на двух тай-брейках в четвертьфинале

Чешская теннисистка одержала вторую победу в матчах с представительницей Туниса: в прошлом сезоне Квитова обыграла Жабер в первом круге Уимблдона. Это будет пятый полуфинал для Петры в Дохе. В период с 2013 по 2015 год Квитова доходила до четвертьфинальной стадии, а в 2018 году выиграла здесь титул.
Чешка проведёт второй полуфинал в текущем сезоне: в январе она сыграла на данной стадии в Брисбене. Завтра соперницей Квитовой станет победительница встречи между лидером посева Эшли Барти и Гарбинье Мугурусой, посеянной под одиннадцатым номером.