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Теннис

Доха. Соболенко и Кузнецова поспорят за выход в финал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445
Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Четвертьфинал

Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Чжэн Сайсай (Китай) 3:6, 7:6(2), 6:3
Светлана Кузнецова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4) 6:4, 6:4

Арина Соболенко сравняла счёт в личных противостояниях с Чжэн Сайсай, одержав над китаянкой вторую победу подряд. В прошлом сезоне теннисистки встречались дважды: китаянка обыграла соперницу в финале в Сан-Хосе, а через неделю белоруска взяла реванш в Цинциннати.

Светлана Кузнецова впервые с 2016 года обыграла Белинду Бенчич. Две недели назад россиянка проиграла швейцарской теннисистке на “Премьере” в Санкт-Петербурге. Эта победа стала для Кузнецовой первой в матчах против соперниц из Топ-10 с августа прошлого года, когда она в Цинциннати обыграла Слоан Стивенс, Каролину Плишкову и Эшли Барти.

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Ранее Соболенко и Кузнецова играли друг против друга два раза: в 2018 году белоруска оказалась сильнее в Индиан-Уэллс, а в 2019 году Кузнецова победила соперницу в Мадриде.

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Источник: btu.org.ua
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