Доха. Соболенко и Кузнецова поспорят за выход в финал

Арина Соболенко сравняла счёт в личных противостояниях с Чжэн Сайсай, одержав над китаянкой вторую победу подряд. В прошлом сезоне теннисистки встречались дважды: китаянка обыграла соперницу в финале в Сан-Хосе, а через неделю белоруска взяла реванш в Цинциннати.
Светлана Кузнецова впервые с 2016 года обыграла Белинду Бенчич. Две недели назад россиянка проиграла швейцарской теннисистке на “Премьере” в Санкт-Петербурге. Эта победа стала для Кузнецовой первой в матчах против соперниц из Топ-10 с августа прошлого года, когда она в Цинциннати обыграла Слоан Стивенс, Каролину Плишкову и Эшли Барти.