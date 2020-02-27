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Теннис

Гарбинье Мугуруса: “К счастью, завершила матч против Ястремской в двух сетах”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Гарбинье Мугуруса вышла в четвертьфинал Qatar Total Open, обыграв в третьем круге Даяну Ястремскую.

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“Я очень счастлива, потому что каждый матч на этом турнире очень сложный и они отличаются друг от друга. Я должна поблагодарить зрителей, потому что уже очень поздно. Спасибо, что оставались здесь.

Я думаю, главным сегодня было оставаться на чеку всё время. Даяна мощно пробивала, иногда попадала в корт, а иногда нет. Но я была уверена в своей игре и с самого начала у меня всё получалось. И, как всегда, к завершению матча становилось сложнее. Она играла лучше, а я продолжала бороться и, к счастью, завершила матча в двух сетах”.

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В четвертьфинале Мугуруса встретится с лидером женского рейтинге Эшли Барти.

“Безусловно, она сделала шаг вперёд. Эшли очень талантлива и держится на вершине уже долгое время. Я получила отличную возможность сыграть с первой ракеткой мира. Это будет отличный матч. Шанс провести подобную встречу означает, что я до сих пор здесь, я борюсь за титул”.

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Источник:
www.wtatennis.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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