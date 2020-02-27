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Теннис

Марченко проиграл в третьем круге турнира во Франции

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Украинский теннисист уступил россиянину

#Марченко #Франция

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (211) в третьем круге турнира во французском городе По проиграл россиянину Теймуразу Габашвили.

Украинец уступил в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.

Ранее, на этом турнире Габашвили переиграл Стаховского.

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Третий круг, 27 февраля

Теймураз Габашвили (Россия) – Илья Марченко (Украина) 6:4, 5:7, 7:5

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Напомним, Бондаренко проиграла Уотсон на турнире в Акапулько.

Источник: champion.com.ua
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