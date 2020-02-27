Марченко проиграл в третьем круге турнира во Франции

Украинский теннисист уступил россиянину
#Марченко #Франция
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (211) в третьем круге турнира во французском городе По проиграл россиянину Теймуразу Габашвили.
Украинец уступил в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.
Ранее, на этом турнире Габашвили переиграл Стаховского.
TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Третий круг, 27 февраля
Теймураз Габашвили (Россия) – Илья Марченко (Украина) 6:4, 5:7, 7:5
Напомним, Бондаренко проиграла Уотсон на турнире в Акапулько.
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