Мугуруса: Ястремская мощно пробивала

Испанка прокомментировала победу над украинкой

#Мугуруса, #Ястремская

Источник – Tribuna.com.

Испанская теннисистка Габрінє Мугуруса очень счастлива победе над второй ракеткой Украины Дайаной Ястремскому на турнире в Дохе.

Об этом она заявила в интервью WTA.

“Я очень счастлива, потому что каждый матч на этом турнире очень сложный.

Я думаю, главным сегодня было оставаться постоянно в виду. Даяна мощно пробивала, но не всегда попадала.

Я была уверена в своей игре”, – сказала Мугуруса.