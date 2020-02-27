Мугуруса: Ястремская мощно пробивала

Испанка прокомментировала победу над украинкой
#Мугуруса, #Ястремская
Источник – Tribuna.com.
Испанская теннисистка Габрінє Мугуруса очень счастлива победе над второй ракеткой Украины Дайаной Ястремскому на турнире в Дохе.
Об этом она заявила в интервью WTA.
“Я очень счастлива, потому что каждый матч на этом турнире очень сложный.
Я думаю, главным сегодня было оставаться постоянно в виду. Даяна мощно пробивала, но не всегда попадала.
Я была уверена в своей игре”, – сказала Мугуруса.
“Я очень счастлива, потому что каждый матч на этом турнире очень сложный.
Я думаю, главным сегодня было оставаться постоянно в виду. Даяна мощно пробивала, но не всегда попадала.
Я была уверена в своей игре”, – сказала Мугуруса.
Напомним, Бондаренко проиграла Уотсон на турнире в Акапулько.
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