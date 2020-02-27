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Теннис

Мугуруса: Ястремская мощно пробивала

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Испанка прокомментировала победу над украинкой

#Мугуруса, #Ястремская

Источник – Tribuna.com.

Испанская теннисистка Габрінє Мугуруса очень счастлива победе над второй ракеткой Украины Дайаной Ястремскому на турнире в Дохе.

Об этом она заявила в интервью WTA.

“Я очень счастлива, потому что каждый матч на этом турнире очень сложный.

Я думаю, главным сегодня было оставаться постоянно в виду. Даяна мощно пробивала, но не всегда попадала.

Я была уверена в своей игре”, – сказала Мугуруса.

Напомним, Бондаренко проиграла Уотсон на турнире в Акапулько.

Источник: champion.com.ua
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