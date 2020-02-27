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Теннис

Новак Джокович: “Жаль, что Шарапова уходит из-за травмы, но у неё была фантастическая карьера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка мира прокомментировал сегодняшнее заявление Марии Шараповой о завершении карьеры.

“Я только сейчас узнал эту новость. Мне бы хотелось, чтобы зрители поаплодировали ей за все, чего она добилась в своей карьере. Однозначно, она этого заслуживает. Она большой боец. Она привержена этому спорту настолько, насколько это вообще возможно. Она показала большую силу и желание преодолеть все препятствия, особенно за последние 5-6 лет, когда она прошла через травмы и операции, старалась вернуться в тур и заиграть на том уровне, на котором хотела. Это по-настоящему вдохновляет.

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> Надаль, Джокович и Шарапова сыграли в теннис на пляже

Мне жаль, что её карьера заканчивается из-за травмы. Но в то же время, у неё была фантастическая карьера, она может собой гордиться. Она оказала впечатляющее влияние не только на женский, но и на мужской теннис. Я уверен, что бренд Шараповой превзойдет её теннисные результаты. Я знаю, что у неё есть торговая марта «Sugarpova» и другие дела. Она очень умная девушка, я давно её знаю. Она мыслит как чемпион, она никогда не сдается.

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> Новак Джокович: “Дисквалификация Шараповой? Очень надеюсь, что ситуация разрешится наилучшим для нее образом”

Хочется только выразить ей уважение, большое уважение. Я желаю ей, чтобы она испытала большое облегчение, я думаю, что именно это она как раз и чувствует сейчас. Это первое, что ты ощущаешь, как мне кажется. Она однозначно должна гордиться всем тем, чего она достигла”.

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Источник:
puntodebreak.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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