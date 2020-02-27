Пидгрушная: Когда вмощувалася на коврик, у меня получился самострел

Украинская биатлонистка – о ошибку на огневом рубеже

#Пидгрушная, #Беларусь

Источник – sport.ua.

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная допустила ошибки во время суперспринту на чемпионате Европы-2020 в Раубічах.

Об этом она заявила в интервью Украинскому биатлону.

“Ошибка была у меня на второй стрельбе лежа. Пока укладывалась, вмощувалася (смеется) на коврик, у меня получился самострел, то есть я первым выстрелом еще не успела прицелиться, а просто сорвала пальцем спусковой крючок.

Почему-то последние несколько дней после всего этого стресса, чемпионата мира, сегодня еду на пристрелку, доезжаю до коврика и понимаю, что я винтовку забыла (смеется). Просто голова уже відключилась, просто нужно на несколько дней отвлечься, отдохнуть, возможно, домой съездить на пару дней. Стоит отдохнуть просто, ведь слишком много было стресса, слишком много волнений, ответственности, переживания для меня”, – сказала Пидгрушная.