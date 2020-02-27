По. Молчанов сыграет в парном четвертьфинале

Доха. Ястремская проигрывает Мугурусе в борьбе за выход в четвертьфинал
Вчера, 15:26
Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру
25.02.20 17:46
Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге
25.02.20 13:27
По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире
Украинец Денис Молчанов и его напарник Се Чэнпэн одержали победу в своем стартовом матче на челленджере во Франции.
TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour По, Франция • 24 февраля – 1 марта • хард (зал) • Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
В первом круге Молчанов и Се обыграли французский дуэт Уго Гастон / Констан Лестьенн: 1-6, 6-3, 10-4. Поединок продолжался меньше часа. На решающем тай-брейке украинско-тайваньская пара оформила 4 мини-брейка против одного у соперников.