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Теннис

По. Молчанов сыграет в парном четвертьфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинец Денис Молчанов и его напарник Се Чэнпэн одержали победу в своем стартовом матче на челленджере во Франции.

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
По, Франция • 24 февраля – 1 марта • хард (зал) •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В первом круге Молчанов и Се обыграли французский дуэт Уго Гастон / Констан Лестьенн: 1-6, 6-3, 10-4. Поединок продолжался меньше часа. На решающем тай-брейке украинско-тайваньская пара оформила 4 мини-брейка против одного у соперников.

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В матче 1/4 финала четвертые сеяные встретятся с дуэтом Антонио Санчич (Хорватия) / Тристан-Самуэль Вайссборн (Австрия).

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Источник: btu.org.ua
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