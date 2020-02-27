По. Молчанов сыграет в парном четвертьфинале

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Украинец Денис Молчанов и его напарник Се Чэнпэн одержали победу в своем стартовом матче на челленджере во Франции.



TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour

По, Франция • 24 февраля – 1 марта • хард (зал) •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В первом круге Молчанов и Се обыграли французский дуэт Уго Гастон / Констан Лестьенн: 1-6, 6-3, 10-4. Поединок продолжался меньше часа. На решающем тай-брейке украинско-тайваньская пара оформила 4 мини-брейка против одного у соперников.

В матче 1/4 финала четвертые сеяные встретятся с дуэтом Антонио Санчич (Хорватия) / Тристан-Самуэль Вайссборн (Австрия).

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