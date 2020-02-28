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Теннис

Бондаренко вышла в полуфинал парного турнира в Акапулько

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Украинка продолжает борьбу вместе с канадкой Фічмен

#Бондаренко #Акапулько

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в полуфинал парного турнира в мексиканском Акапулько.

Украинка в паре с Шэрон Фічмен из Канады обыграли дуэт Сабрина Сантамария/Нина Стоянович.

Матч продолжался 1 час 30 минут.

Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика
Хард, парный разряд
Призовой фонд – $ 250,000
Четвертьфинал, 28 февраля

Екатерина Бондаренко / Шэрон Фічмен – Сабрина Сантамария/Нина Стоянович 7:6 (7:5), 6:2

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Напомним, Бондаренко в единичном разряде проиграла Уотсон на турнире в Акапулько.

Источник: champion.com.ua
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