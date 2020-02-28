Бондаренко вышла в полуфинал парного турнира в Акапулько

Украинка продолжает борьбу вместе с канадкой Фічмен
#Бондаренко #Акапулько
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в полуфинал парного турнира в мексиканском Акапулько.
Украинка в паре с Шэрон Фічмен из Канады обыграли дуэт Сабрина Сантамария/Нина Стоянович.
Матч продолжался 1 час 30 минут.
Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика
Хард, парный разряд
Призовой фонд – $ 250,000
Четвертьфинал, 28 февраля
Екатерина Бондаренко / Шэрон Фічмен – Сабрина Сантамария/Нина Стоянович 7:6 (7:5), 6:2
Напомним, Бондаренко в единичном разряде проиграла Уотсон на турнире в Акапулько.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: