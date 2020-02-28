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Вторая ракетка Швеции в рейтинге WTA завершила карьеру

Вторая ракетка Швеции в рейтинге WTA завершила карьеру

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Йоханна Ларссон приняла решение прекратить свои выступления



Бывшая 45-я ракетка мира одиночного рейтинга WTA и экс-представительница Топ-20 в паре объявила о завершении профессиональной карьеры. В этом году Ларссон выступила только на двух турнирах: успешно прошла квалификацию на Australian open, уступив в первом круге, и сыграла за сборную в Первой группе Кубка Федерации.

“Меня посещали мысли об этом уже во время Открытого чемпионата Австралии, но решение я приняла после Кубка Федерации. Несмотря на то, что я осознавала, что уже играла на высоком уровне, сейчас я чувствую, что у меня не было всего, чтобы продолжать выступления как и прежде. Я не хочу играть на 70-80%.

Думаю, мне понадобится время, чтобы всё осознать. Может, только через месяц или два я пойму, что уже всё кончено. Теперь я смогу больше спать утром, у меня не будет никакого расписания и я смогу проводить больше времени с семьёй и друзьями. Теннис был моей жизнью с пяти лет, когда я впервые взяла ракетку в руки. Это было безумно потрясающе путешествие, у меня осталось много воспоминаний. Я играла на самых больших стадионах и познакомилась со многими людьми из разных культур”.

31-летняя шведка за время выступлений в Туре выиграла два одиночных титула (Бостад-2015, Нюрнберг-2018) и ещё трижды играла в финалах. В активе Ларссон также 14 парных титулов и финал Итогового турнира-2017.



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Источник:

www.tennis.se

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