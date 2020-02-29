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Теннис

Дубай. Циципас второй год подряд выступит в финале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стефанос Циципас вторую неделю подряд сыграет в решающем матче в Туре.

Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500
Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал
С. Циципас (Греция, 2) – Д. Эванс (Великобритания) 6-2, 6-3

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Стефанос Циципас вновь будет бороться за титул на кортах в Дубае. В полуфинале Циципасу потребовалось примерно 80 минут, чтобы оформить победу в матче с Дэниэлом Эвансом. Циципас реализовал 4 шанса на брейк из 10, а британец за всю игру не заработал ни одного брейкпоинта.

В прошлом году в титульном поединке грек проиграл Роджеру Федереру.

Сейчас на счету Циципаса 8 побед подряд (10-2 на турнирах АТР 500). В коллекции 21-летнего теннисиста есть 5 титулов АТР. Кроме Итогового турнира в Лондоне в прошлом сезоне, остальные 4 трофея грек взял на соревнованиях серии АТР 250.
Дубай. Циципас второй год подряд выступит в финале

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Источник: btu.org.ua
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