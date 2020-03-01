Дубай. Джокович обыграл Циципаса и в пятый раз стал чемпионом турнира

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Новак Джокович в двух сетах одержал победу над Стефаносом Циципасом в титульном матче.



Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500

Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 2) 6-3, 6-4

Поединок продолжался 1 час и 17 минут. Джокович взял 3 гейма на подаче соперника, а Циципас – один.

В активе серба 12 виннеров при 10 невынужденных ошибках, 2 эйса и ни одной двойной ошибки, 3 из 3 реализованных брейкпоинта. На счету грека 17 виннеров при 18 невынужденных ошибках, 8 эйсов и 3 двойные ошибки, один реализованный брейкпоинт из 2.

Для Новака Джоковича это 79-й титул в карьере и второй в этом году (Australian Open). Также на старте сезона теннисист вместе со сборной Сербии выиграл командный чемпионат АТР Cup.

Джокович впервые с 2015 года дошел до финала в Дубае. Для 32-летнего спортсмена это 5 титул на этом турнире (2009, 2010, 2011, 2013). На пути к трофею серб также обыграл таких соперников как Малек Жазири, Филип Кольшрайбер, Карен Хачанов, Гаэль Монфис (отыграл 3 матчбола).

Стефанос Циципас боролся за свой 6 титул в карьере и первый – на турнирах серии АТР 500. 21-летний грек также потерпел поражение в финале в Дубае в прошлом году.

Джокович вышел вперед в статистике личных встреч с Циципасом 3-2. В активе лидера мирового рейтинга теперь 18 побед в этом году (беспроигрышная серия – 21 матч).

🌟🌟🌟🌟🌟 The moment @DjokerNole captured his 5th Dubai title! #DDFTennis pic.twitter.com/XeflGcHQ5G — Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020

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Фото: Getty Images.