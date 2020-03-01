Дубай. Джокович обыграл Циципаса и в пятый раз стал чемпионом турнира

В активе серба 12 виннеров при 10 невынужденных ошибках, 2 эйса и ни одной двойной ошибки, 3 из 3 реализованных брейкпоинта. На счету грека 17 виннеров при 18 невынужденных ошибках, 8 эйсов и 3 двойные ошибки, один реализованный брейкпоинт из 2.
Для Новака Джоковича это 79-й титул в карьере и второй в этом году (Australian Open). Также на старте сезона теннисист вместе со сборной Сербии выиграл командный чемпионат АТР Cup.
Джокович впервые с 2015 года дошел до финала в Дубае. Для 32-летнего спортсмена это 5 титул на этом турнире (2009, 2010, 2011, 2013). На пути к трофею серб также обыграл таких соперников как Малек Жазири, Филип Кольшрайбер, Карен Хачанов, Гаэль Монфис (отыграл 3 матчбола).
Стефанос Циципас боролся за свой 6 титул в карьере и первый – на турнирах серии АТР 500. 21-летний грек также потерпел поражение в финале в Дубае в прошлом году.