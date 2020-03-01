Лион. Костюк сыграет в парной сетке соревнований

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Марта Костюк выступит в обоих разрядах турнира WTA во ФранцииOpen 6ème Sens – InternationalЛион, Франция • 2-8 марта • хард (зал) • $275,000Сетка турнира: парный разряд
В парном турнире украинка сыграет вместе с Викторией Кужмовой. Первыми соперницами украинско-словацкого дуэта станут третьи сеяные Оксана Калашникова из Грузии и россиянка Валерия Савиных.
Напомним, что ранее сегодня Костюк успешно прошла квалификацию в одиночном разряде турнира.
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