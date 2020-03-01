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Теннис

Лион. Костюк сыграет в парной сетке соревнований

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Open 6ème Sens – International
Лион, Франция • 2-8 марта • хард (зал) • $275,000
Сетка турнира: парный разряд

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В парном турнире украинка сыграет вместе с Викторией Кужмовой. Первыми соперницами украинско-словацкого дуэта станут третьи сеяные Оксана Калашникова из Грузии и россиянка Валерия Савиных.

Напомним, что ранее сегодня Костюк успешно прошла квалификацию в одиночном разряде турнира.

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Источник: btu.org.ua
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