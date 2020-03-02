Индиан-Уэллс (125k). Калинина уступает в стартовом матче

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Индиан-Уэллс (125k). Завацкая, Калинина и Цуренко сыграют в основной сетке
Ангелина Калинина выбыла из борьбы на турнире WTA 125k SeriesOracle Challenger Series – WTA 125k SeriesИндиан-Уэллс, США • 2-8 марта • хард • $162,450Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
В первом круге украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы России Натальи Вихлянцевой: 6:2, 6:7(5), 4:6.
По ходу встречи, которая продолжалась два с половиной часа, Калинина сделала семь брейков и проиграла шесть геймов на собственной подаче.
Напомним, что на турнире в Индиан-Уэллс также выступят Катарина Завацкая и Леся Цуренко.
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