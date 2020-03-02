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Теннис

Индиан-Уэллс (125k). Калинина уступает в стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Индиан-Уэллс (125k). Завацкая, Калинина и Цуренко сыграют в основной сетке

Ангелина Калинина выбыла из борьбы на турнире WTA 125k Series

Oracle Challenger Series – WTA 125k Series
Индиан-Уэллс, США • 2-8 марта • хард • $162,450
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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В первом круге украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы России Натальи Вихлянцевой: 6:2, 6:7(5), 4:6.

По ходу встречи, которая продолжалась два с половиной часа, Калинина сделала семь брейков и проиграла шесть геймов на собственной подаче.

Напомним, что на турнире в Индиан-Уэллс также выступят Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

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Источник: btu.org.ua
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