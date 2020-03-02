Лион. Костюк узнала имя первой соперницы в основной сетке

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Трнава. Калениченко одержал победу в финале

Лион. Костюк пробилась в основную сетку турнира

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Лион, Франция • 2-8 марта • хард (зал) • $275,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

В первом круге украинская теннисистка (№141), которая победила сегодня в финале отборочной сетки, встретится с представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр (№118).

В 2018 году Костюк проиграла бельгийке на старте 100-тысячника ITF в Ванкувере.

Также напомним, что Марта примет участие и в парной сетке соревнований в Лионе.

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