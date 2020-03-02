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Теннис

Лион. Костюк узнала имя первой соперницы в основной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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На турнире WTA во Франции завершились матчи квалификации

Open 6ème Sens – International
Лион, Франция • 2-8 марта • хард (зал) • $275,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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В первом круге украинская теннисистка (№141), которая победила сегодня в финале отборочной сетки, встретится с представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр (№118).

В 2018 году Костюк проиграла бельгийке на старте 100-тысячника ITF в Ванкувере.

Также напомним, что Марта примет участие и в парной сетке соревнований в Лионе.

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Источник: btu.org.ua
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