Лион. Костюк узнала имя первой соперницы в основной сетке

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На турнире WTA во Франции завершились матчи квалификацииOpen 6ème Sens – InternationalЛион, Франция • 2-8 марта • хард (зал) • $275,000Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
В первом круге украинская теннисистка (№141), которая победила сегодня в финале отборочной сетки, встретится с представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр (№118).
В 2018 году Костюк проиграла бельгийке на старте 100-тысячника ITF в Ванкувере.
Также напомним, что Марта примет участие и в парной сетке соревнований в Лионе.
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