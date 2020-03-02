Монтеррей. Катерина Козлова против Ребекки Петерсон в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Козлова возвращается в тур и сыграет свой первый матч после Australian Open. В первом круге турнира в Монтеррее украинка сыграет с Ребеккой Петерсон из Швеции. Поединок пройдет вторым запуском на корте №1 и начнется не ранее 20:00 по киевскому времени

Катерина Козлова (Украина) – 96-я ракетка мира



Дата рождения: 20/02/1994 (26 лет)

Место рождения: Николаев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: – (2017 – 125/Dalian)

Побед/Поражений за карьеру: 312/210

Призовые за карьеру: $1,633,998

Высший рейтинг WTA: 62 (19/02/2018)

Катерина Козлова на портале БТУ

Ребекка Петерсон (Швеция) – 45-я ракетка мира



Дата рождения: 06/08/1995 (24 года)

Место рождения: Стокгольм, Швеция

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2019 – Nanchang, Tianjin)

Побед/Поражений за карьеру: 257/142

Призовые за карьеру: $1,529,489

Высший рейтинг WTA: 43 (21/10/2019)

Ребекка Петерсон на портале БТУ

H2H: 1-0

2019 | Ухань (Premier 5) | Хард | QRF | Козлова 6-1 4-6 7-5

История на турнире: Катерина Козлова – 0/0. Козлова впервые приехала на турнир в Монтеррее | Ребекка Петерсон – 0/2. Петерсон дважды, в 2016 и 2018 годах, играла на этих соревнованиях, но оба своих стартовых матча проиграла;

Выступления на харде: Катерина Козлова – 138/99 (3/3 в этом году) | Ребекка Петерсон – 128/67 (0/3 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Катерина Козлова – 3/3

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

International – 3/2 | Хобарт – R2, Окленд – R1

Ребекка Петерсон – 0/3

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

International – 0/2 | Хобарт, Окленд – R1

Последние пять матчей: Катерина Козлова В, В, В, П, П | Ребекка Петерсон В, В, П, П, П

Национальный фактор: Катерина Козлова – 5/1. Козлова лишь однажды проигрывала шведским теннисисткам (в 2016 году / Ларссон) и после того матча выиграла три встречи подряд | Ребекка Петерсон – 7/4. У Петерсон положительная статистика в играх с украинками, но два последних матча, против Даяны Ястремской (US Open-2019) и Катерины Козловой (Ухань-2019), она проиграла;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают фавориткой матча шведскую теннисистку и предлагают на ее победу коэффициент 1,675. Успех Катерины Козловой оценивается коэффициентом 2,19;

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