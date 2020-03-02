Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисМонтеррей. Свитолина и Бондаренко выступят в парном разряде
Теннис

Монтеррей. Свитолина и Бондаренко выступят в парном разряде

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 07:50

Свитолина и Ястремская сохраняют позиции в рейтинге WTA

Вчера, 15:08

Трнава. Калениченко одержал победу в финале

Вчера, 12:51

Лион. Костюк пробилась в основную сетку турнира

Вчера, 09:50

Индиан-Уэллс (125k). Завацкая, Калинина и Цуренко сыграют в основной сетке

Две украинские теннисистки сыграют в парном турнире WTA в Мексике

Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика • 2-8 марта • хард • $275,000
Сетка турнира: парный разряд

Читайте также:  Прямая трансляция: Элина Свитолина - Наоми Осака. Australian Open. Четвертьфинал

Элина Свитолина и Йоханна Конта (Великобритания) в первом круге сыграют с обладательницами wild card Сарой Эррани (Италия) и Даниэлой Сегель (Чили).

Катерина Бондаренко и Шарон Фишман (Канада) на старте турнира встретятся с Аранчей Рус (Нидерланды) и Тамарой Зиданшек (Словения). Напомним, что на предыдущей неделе украинско-канадская пара сыграла в финале в Акапулько.

> Три украинские теннисистки стартуют в одиночном разряде

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram

Читайте также:  Эшли Барти: "Подхожу к первому "Шлему" сезона с улыбкой на лице"

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Акапулько. Уотсон впервые за четыре года выиграла титул WTA

Лион. Костюк узнала имя первой соперницы в основной сетке

Лион. Костюк сыграет в парной сетке соревнований

Сантьяго. Рууд и Сейбот Уайлд поспорят за титул чемпиона

Дубай. Джокович обыграл Циципаса и в пятый раз стал чемпионом турнира

Закрыть