Монтеррей. Свитолина и Бондаренко выступят в парном разряде

Новости

Свитолина и Ястремская сохраняют позиции в рейтинге WTA

Трнава. Калениченко одержал победу в финале

Лион. Костюк пробилась в основную сетку турнира

Индиан-Уэллс (125k). Завацкая, Калинина и Цуренко сыграют в основной сетке

Две украинские теннисистки сыграют в парном турнире WTA в Мексике



Abierto GNP Seguros – International

Монтеррей, Мексика • 2-8 марта • хард • $275,000

Сетка турнира: парный разряд

Элина Свитолина и Йоханна Конта (Великобритания) в первом круге сыграют с обладательницами wild card Сарой Эррани (Италия) и Даниэлой Сегель (Чили).

Катерина Бондаренко и Шарон Фишман (Канада) на старте турнира встретятся с Аранчей Рус (Нидерланды) и Тамарой Зиданшек (Словения). Напомним, что на предыдущей неделе украинско-канадская пара сыграла в финале в Акапулько.

> Три украинские теннисистки стартуют в одиночном разряде

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь