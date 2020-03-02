Монтеррей. Свитолина и Бондаренко выступят в парном разряде

Элина Свитолина и Йоханна Конта (Великобритания) в первом круге сыграют с обладательницами wild card Сарой Эррани (Италия) и Даниэлой Сегель (Чили).
Катерина Бондаренко и Шарон Фишман (Канада) на старте турнира встретятся с Аранчей Рус (Нидерланды) и Тамарой Зиданшек (Словения). Напомним, что на предыдущей неделе украинско-канадская пара сыграла в финале в Акапулько.
> Три украинские теннисистки стартуют в одиночном разряде
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