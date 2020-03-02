Рейтинг WTA: Свитолина и Ястремская сохранили позиции

Костюк обошла Цуренко
#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая
Источник – Чемпион.
Очередное обновление женского теннисного рейтинга WTA не принесло изменений среди украинских лидеров. Элина Свитолина сохранила 7-ю позицию, а Даяна Ястремская – 25-ю.
В ТОП-10 рейтинга больших изменений не произошло, и только Белинда Бенчич поднялась на 8-е место, обойдя Серену Уильямс. Лидером остается Эшли Барти.
Рейтинг WTA
2 марта 2020
140 (141)
Ангелина Калинина (Украина)
436
141 (168)
Марта Костюк (Украина)
434
150
(126)
Леся Цуренко (Украина)
404
211 (231)
Дарья Снигур (Украина)
284
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