Рейтинг WTA: Свитолина и Ястремская сохранили позиции

Костюк обошла Цуренко

#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая

Источник – Чемпион.

Очередное обновление женского теннисного рейтинга WTA не принесло изменений среди украинских лидеров. Элина Свитолина сохранила 7-ю позицию, а Даяна Ястремская – 25-ю.

В ТОП-10 рейтинга больших изменений не произошло, и только Белинда Бенчич поднялась на 8-е место, обойдя Серену Уильямс. Лидером остается Эшли Барти.

Рейтинг WTA

2 марта 2020







1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8717 2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6076 3 (3) Каролина Плішкова (Чехия) 5205 4 (4) Бьянка Андреєску (Канада) 4555 5 (6) София Кенинов (США) 4365 6 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) 4335 7 (6) Элина Свитолина (Украина) 4301 8 (9) Белинда Бенчич (Швейцария) 4010 9 (8) Серена Уильямс (США) 3915 10 (10) Наоми Осака (США) 3625 25 (26) Даяна Ястремская (Украина) 1835 99 (89) Екатерина Козлова (Украина) 658 100 (105) Катарина Завацкая (Украина) 627 140 (141) Ангелина Калинина (Украина) 436 141 (168) Марта Костюк (Украина) 434 150 (126) Леся Цуренко (Украина) 404 211 (231) Дарья Снигур (Украина) 284