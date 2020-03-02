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Теннис

Рейтинг WTA: Свитолина и Ястремская сохранили позиции

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Костюк обошла Цуренко

#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая

Источник – Чемпион.

Очередное обновление женского теннисного рейтинга WTA не принесло изменений среди украинских лидеров. Элина Свитолина сохранила 7-ю позицию, а Даяна Ястремская – 25-ю.

В ТОП-10 рейтинга больших изменений не произошло, и только Белинда Бенчич поднялась на 8-е место, обойдя Серену Уильямс. Лидером остается Эшли Барти.

Рейтинг WTA
2 марта 2020

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1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8717
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6076
3 (3) Каролина Плішкова (Чехия) 5205
4 (4) Бьянка Андреєску (Канада) 4555
5 (6) София Кенинов (США) 4365
6 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) 4335
7 (6) Элина Свитолина (Украина) 4301
8 (9) Белинда Бенчич (Швейцария) 4010
9 (8) Серена Уильямс (США) 3915
10 (10) Наоми Осака (США) 3625
25 (26) Даяна Ястремская (Украина) 1835
99 (89) Екатерина Козлова (Украина) 658
100 (105) Катарина Завацкая (Украина) 627

140 (141)

 Ангелина Калинина (Украина)

436

141 (168)

 Марта Костюк (Украина)

434

150

(126)

 Леся Цуренко (Украина)

404

211 (231)

Дарья Снигур (Украина)

284
Источник: champion.com.ua
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