В Испании через коронавирус отменили Челленджер

Турнир могут провести осенью, если АТР согласится на изменения

#коронавирус, #Испания

Источник – iSport.ua.

Федерация тенниса Испании решила перенести турнир из серии Челленджеров, который должен был состояться в период с 23 по 29 марта.

Об этом сообщает сайт федерации.

Организаторы заявляют, что данное решение связано из-за распространения коронавирус в Европе. Федерация желает ограничить контакт зрителей.

Кроме того, сообщается, что соревнования могут пройти в октябре этого, если АТР примет это предложение.

Напомним, три футболиста в Италии заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может потерять титул АПЛ через коронавирус.