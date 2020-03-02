В Испании через коронавирус отменили Челленджер

Турнир могут провести осенью, если АТР согласится на изменения
#коронавирус, #Испания
Источник – iSport.ua.
Федерация тенниса Испании решила перенести турнир из серии Челленджеров, который должен был состояться в период с 23 по 29 марта.
Об этом сообщает сайт федерации.
Организаторы заявляют, что данное решение связано из-за распространения коронавирус в Европе. Федерация желает ограничить контакт зрителей.
Кроме того, сообщается, что соревнования могут пройти в октябре этого, если АТР примет это предложение.
Напомним, три футболиста в Италии заразились коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль может потерять титул АПЛ через коронавирус.
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