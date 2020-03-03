Монтеррей. Катерина Бондаренко против Сары Соррибес-Тормо в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартует на турнире WTA в Монтеррее. В первом круге она сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Поединок пройдет вторым запуском на корте №1. Начало игрового дня в 18:00 по киевскому времени

Катерина Бондаренко (Украина) – 404-я ракетка мира



Дата рождения: 08/08/1986 (33 года)

Место рождения: Кривой Рог, Украина

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – Tashkent; 2008 – Birmingham)

Побед/Поражений за карьеру: 444/335

Призовые за карьеру: $3,977,542

Высший рейтинг WTA: 29 (12/10/2009)

Катерина Бондаренко на портале БТУ

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 69-я ракетка мира



Дата рождения: 08/10/1996 (23 года)

Место рождения: Кастельон, Испания

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 282/188

Призовые за карьеру: $1,554,361

Высший рейтинг WTA: 64 (10/06/2019)

Сара Соррибес-Тормо на портале БТУ

H2H: 2-0

2018 | Доха (Premier 5) | Хард | QRF | Бондаренко 6-4 6-3

2015 | Токио (International) | Хард | QR2 | Бондаренко 6-3 6-2

Выступления на турнире: Катерина Бондаренко – 2/1. Бондаренко во второй раз приезжает на турнир в Монтеррей. В 2015 году она проиграла в финале квалификации | Сара Соррибес-Тормо – 2/2. Для испанской теннисистки это третий старт на соревнованиях в Монтеррее. Оба раза, в 2017 и 2018 годах, она проигрывала во втором круге основной сетки;

Выступления на харде: Катерина Бондаренко – 238/165 (3/4 в этом году) | Сара Соррибес-Тормо – 73/67 (3/5 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Катерина Бондаренко – 3/4

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

International – 3/3 | Шэньчжэнь – 1/4, Акапулько – R2, Хуахин – R1

Сара Соррибес-Тормо – 4/5

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

International – 2/3 | Шэньчжэнь, Хобарт, Акапулько – R1

ITF – 0/1 | W60 Берни – R1

Fed Cup – 1/0

Последние 5 матчей: Катерина Бондаренко: В, П, П, В, П | Сара Соррибес-Тормо: В, П, П, В, П

Национальный фактор: Катерина Бондаренко – 22/9. Бондаренко успешно играет против испанских теннисисток, имея положительный баланс игр даже на грунтовых кортах | Сара Соррибес-Тормо – 8/7. Испанка имеет положительный баланс против украинок, но из последних 8 матчей, выиграла лишь 2;

Котировки букмекеров: У букмекеров фавориткой матча считается испанская теннисистка, на победу которой предлагается коэффициент 1,51. Победа Катерины Бондаренко оценивается коэффициентом 2,56;

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