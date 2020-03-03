Монтеррей. Козлова проигрывает в упорном матче на старте турнира

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Катерина Козлова потерпела поражение в первом круге на турнире WTA в Мексике.



Abierto GNP Seguros – International

Монтеррей, Мексика • 2-8 марта • хард • $275,000

Действующая чемпионка: Гарбинье Мугуруса (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция, 6) 6-3, 6-7(1), 4-6

Теннисистки провели на корте 2,5 часа. По ходу решающего сета Козлова уступала 0-3, затем сумела выйти вперед (4-3), после чего три гейма в свой актив оформила Петерсон.

Для Катерины Козловой это был первый поединок в Туре с Открытого чемпионата Австралии.

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