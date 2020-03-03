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Теннис

Турниры ATP Challenger в Южной Корее перенесли на август из-за коронавируса

Евгений НикитюкНет комментариев
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В ATP изменили календарь соревнований в связи с мерами безопасности.

Сразу три “челленджера” в Южной Корее, которые должны были пройти в конце апреля – первой половине мая, перенесли на август.

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Как сообщает пресс-служба ассоциации, на данный момент отменен “челленджер” в Анъине (20-26 апреля).

Ранее стало известно, что весенний “челленджер” в Мадриде перенесли по просьбе организаторов на октябрь.

Также отменен “челленджер” в Самарканде, Казахстан, который должен был стартовать 11 мая. В календаре появился новый турнир – “челленджер” в Мансанильо (Мексика), который пройдет с 20 по 26 апреля.

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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