Новое на сайте

еще
Среда, 4 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСтаховский: Уимблдон может стать для меня последним турниром
Теннис

Стаховский: Уимблдон может стать для меня последним турниром

AdminНет комментариев
Добавлено

Сергей Стаховский прокомментировал завершение карьеры

#Стаховский

Источник – sport.ua.

Украинский теннисист Сергей Стаховский обдумывает завершение карьеры.

Об этом рассказал сам теннисист.

“Я сосредоточен на крупных турнирах, потому что у меня все меньше мотивации играть на Челленджерах. Возможно, я не буду выступать на нескольких турнирах в Азии. Моя цель – Олимпиада. Если мне не удастся попасть на нее, то не исключаю, что Уимблдон-2020 станет для меня последним турниром.

Мне уже 34 года, я построил неплохую карьеру. Однако я не молодію, а в рейтинге занимаю 150-ю позицию. Я работаю над всеми аспектами своей игры, но результат меня не удовлетворяет. Возможно, я слишком много чего хочу”, – рассказал Стаховский.

Напомним, Свитолина переиграла Ковінич в первом круге турнира в Мексике.

Читайте также:  Сурбитон. Стаховский проигрывает в своем стартовом матче

Ранее, Завацкая победила американку в первом круге турнира в США.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 4 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Бондаренко победила в первом круге турнира в Мексике

Завацкая победила американку в первом круге турнира в США

Свитолина переиграла Ковінич в первом круге турнира в Мексике

Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса в Запорожье (ВИДЕО)

Закрыть