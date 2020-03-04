Свитолина переиграла Ковінич в первом круге турнира в Мексике

Матч продолжался 1 час
#Свитолина, #Ковініч
Источник – Чемпион.
В первом круге турнира в Мексике украинка Элина Свитолина (7) переиграла Данку Ковінич (87) из Черногории.
Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час.
Во втором круге украинка сыграет с белоруской Ольгой Говорцовою.
Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
Первый круг, 3 марта
Элина Свитолина – Данка Ковінич 6:3, 6:2
Ранее, Завацкая победила американку в первом круге турнира в США.
Напомним, Бондаренко победила в первом круге турнира в Мексике.
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