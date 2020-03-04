Свитолина переиграла Ковінич в первом круге турнира в Мексике

Матч продолжался 1 час

#Свитолина, #Ковініч

Источник – Чемпион.

В первом круге турнира в Мексике украинка Элина Свитолина (7) переиграла Данку Ковінич (87) из Черногории.

Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час.

Во втором круге украинка сыграет с белоруской Ольгой Говорцовою.

Abierto GNP Seguros – International

Монтеррей, Мексика

Призовой фонд – $275,000

Хард

Первый круг, 3 марта

Элина Свитолина – Данка Ковінич 6:3, 6:2

Ранее, Завацкая победила американку в первом круге турнира в США.

Напомним, Бондаренко победила в первом круге турнира в Мексике.