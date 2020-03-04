Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 4 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов





Мурсия, Испания ($25,000; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

11:00 | Олег Приходько (Украина, Q) – Ориол Роса-Баталья (Испания, 3)

Потчефстром, ЮАР ($25,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

10:30 | Данил Калениченко (Украина) – Девин Баденхорст (ЮАР, Q)

Пары. Основная сетка. 1 круг

15:00 | Данил Калениченко/Жан Тируан (Украина/Франция) – Дилан СОлтон/Кристьян ван Вик (ЮАР)

Анталья, Турция ($25,000; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

13:30 | Виктория Дема/Дарья Астахова (Украина/Россия, WC) – Анна Данилина/Влада Коваль (Казахстан/Россия, 1)

Милдьюра, Австралия ($25,000; Grass – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

: | Марианна Закарлюк (Украина) – Мана Кавамура (Япония, Q)



Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

11:30 | Владислав Манафов (Украина, 5) – Тайлер Мерсьер (США)

13:00 | Владимир Ужиловский (Украина, Q) – Федерико Яннакконе (Италия)

14:30 | Олег Хотков (Украина, Q) – Серго Сихарулидзе (Грузия, WC)



Касабланка, Марокко (Grade 1; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

13:00 | Любовь Костенко (Украина) – Лиса Пигато (Италия)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

17:30 | Любовь Костенко/Тина Надин Смит (Украина/Австралия, 3) – Аиша Нийонкуру/Ангела Окутои (Бурунди/Кения)

Алжир, Алжир (Grade 4; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

12:30 | Даниил Щеблыкин (Украина) – Виссам Абдеррахман (Тунис, 1)

Таллин, Эстония (Grade 5; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

12:00 | Юлия Жительная/Дарья Зубцовская (Украина/Беларусь, 4) – Ася Синицына/Полина Скопинцева (Россия)

13:30 | Денис Замараев/Маркусс Тионс (Украина/Латвия) – Альберто Блуменсхейм/Леннорн Рорк Джонс (Бразилия/Япония)



Братислава, Словакия (U14; Category 2; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

11:30 | Максим Хливнюк (Украина, Q) – Огнен Милич (Сербия, 2)

12:30 | Алеся Рева (Украина) – Кьяра Забкова (Словакия, WC)

Бад-Вальтерсдорф, Австрия (U14; Category 3; Carpet – Indoor)

Основная сетка. 3 круг

11:30 | Олег Чернат (Украина) – Рарес Теодор Пелекану (Румыния, 3)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

16:00 | Глеб Секачёв/Адриен Дукре (Украина/Франция, 8) – Тимео Гайяр/Сандро Виши (Швейцария, 4)

Тель-Авив, Израиль (U14; Category 3; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

10:00 | Александр Колесниченко (Украина) – Гур Трахтенберг (Израиль, 1)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

13:00 | Александр Колесниченко/Максим Потенко (Украина, 4) – Павел Риштий/Керем Йылмаз (Украина/Турция)

14:30 | Александр Высотин/Ори Шамир (Украина/Израиль) – Эял Шумилов/Тим Вайсман (Израиль, 2)

16:00 | Иванна Ястремская/Май Фадида (Украина//Израиль, 4) – Ади Биттон/Сапир Резник (Израиль)

Собота, Польша (U12; Category 2; Hard – Indoor)

Групповой этап. Второй раунд

11:30 | Дарья Медведева (Украина) – Зосия Белус (Польша)

13:00 | Ярина Музыка (Украина) – Мануэла Макич (Швеция)

Пары. Основная сетка. 1 круг

19:00 | Дарья Медведева/Ярина Музыка (Украина) – Виктория Лорек/Эмилия Лу Кнапик (Польша)

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