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Теннис

Бьянка Андрееску не будет защищать титул в Индиан-Уэллс

Евгений НикитюкНет комментариев
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Об этом сообщается в официальном Twitter турнира в США: “Как многим известно, я восстанавливаюсь после травмы колена, полученной в прошлом году на Итоговом турнире. Этоn путь был очень долгим и я с нетерпением ждала своего возвращения на корт и участия на турнире, но, к сожалению, я не готова на все 100%”.

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Напомним, что травма колена помешала Андрееску доиграть матч второго раунда в групповом этапе WTA Finals против Каролины Плишковой, а затем канадка снялась с турнира, не сыграв с Элиной Свитолиной.

В этом сезоне чемпионка US Open так и не выходила на корт, хотя в феврале была заявлена на матч Fed Cup Qualifiers. Ранее с турнира в Индиан-Уэллс снялись Даниэль Коллинс, Виктория Азаренко, а также Симона Халеп и Анжелик Кербер.

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С заявочным списком BNP Paribas Open можно ознакомиться здесь.

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Источник: btu.org.ua
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