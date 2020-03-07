Бьянка Андрееску не будет защищать титул в Индиан-Уэллс

Канадская теннисистка пропустит первый в сезоне турнир WTA Premier Mandatory
Об этом сообщается в официальном Twitter турнира в США: “Как многим известно, я восстанавливаюсь после травмы колена, полученной в прошлом году на Итоговом турнире. Этоn путь был очень долгим и я с нетерпением ждала своего возвращения на корт и участия на турнире, но, к сожалению, я не готова на все 100%”.
Напомним, что травма колена помешала Андрееску доиграть матч второго раунда в групповом этапе WTA Finals против Каролины Плишковой, а затем канадка снялась с турнира, не сыграв с Элиной Свитолиной.
В этом сезоне чемпионка US Open так и не выходила на корт, хотя в феврале была заявлена на матч Fed Cup Qualifiers. Ранее с турнира в Индиан-Уэллс снялись Даниэль Коллинс, Виктория Азаренко, а также Симона Халеп и Анжелик Кербер.