Монтеррей. Бондаренко уступает в матче с шестой ракеткой турнира

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Катерина Бондаренко завершает выступление в одиночном разряде на турнире WTA в Мексике.



Abierto GNP Seguros – International

Монтеррей, Мексика • 2-8 марта • хард • $275,000

Действующая чемпионка: Гарбинье Мугуруса (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Катерина Бондаренко (Украина, SR) – Ребекка Петерсон (Швеция, 6) 6-7(2), 5-7

Соперницы провели на корте около 2 часов. Бондаренко за всю игру оформила 4 брейка, а Петерсон – 5.

Катерина Бондаренко еще выйдет на корт в Монтеррее в рамках парного турнира, где она выступит в дуэте с канадкой Шарон Фишман.





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