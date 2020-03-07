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Теннис

Монтеррей. Бондаренко уступает в матче с шестой ракеткой турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Катерина Бондаренко завершает выступление в одиночном разряде на турнире WTA в Мексике.

Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика • 2-8 марта • хард • $275,000
Действующая чемпионка: Гарбинье Мугуруса (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина, SR) – Ребекка Петерсон (Швеция, 6) 6-7(2), 5-7

Соперницы провели на корте около 2 часов. Бондаренко за всю игру оформила 4 брейка, а Петерсон – 5.

Катерина Бондаренко еще выйдет на корт в Монтеррее в рамках парного турнира, где она выступит в дуэте с канадкой Шарон Фишман.
Монтеррей. Бондаренко уступает в матче с шестой ракеткой турнира

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Источник: btu.org.ua
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