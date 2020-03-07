Монтеррей. Бондаренко уступает в матче с шестой ракеткой турнира

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Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Украина – Китайский Тайбэй
Катерина Бондаренко завершает выступление в одиночном разряде на турнире WTA в Мексике.Abierto GNP Seguros – InternationalМонтеррей, Мексика • 2-8 марта • хард • $275,000Действующая чемпионка: Гарбинье Мугуруса (Испания)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Второй кругКатерина Бондаренко (Украина, SR) – Ребекка Петерсон (Швеция, 6) 6-7(2), 5-7
Соперницы провели на корте около 2 часов. Бондаренко за всю игру оформила 4 брейка, а Петерсон – 5.
Катерина Бондаренко еще выйдет на корт в Монтеррее в рамках парного турнира, где она выступит в дуэте с канадкой Шарон Фишман.
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