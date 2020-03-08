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Теннис

Индиан-Уэллс (125k). Цуренко останавливается в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Индиан-Уэллс, США • 2-8 марта • хард • $162,450
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Полуфинал
Леся Цуренко (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 4-6, 4-6

В первой партии Цуренко лидировала 3-1, после чего проиграла 5 из следующих 6 геймов. Во втором сете украинка взяла 3 гейма на подаче соперницы, а на своей упустила 4. Матч продолжался полтора часа.

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Источник: btu.org.ua
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