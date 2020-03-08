Лион. Кенин стала первой чемпионкой турнира

Финал София Кенин (США, 1) – Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:2, 4:6, 6:4
Американская теннисистка провела на корте почти два часа и за это время сделала пять брейков и проиграла три гейма на собственной подаче. Это был второй финал для Кенин в этом году, в котором она оформила второй титул. Во втором круге американке удалось победить, отыграв матчбол.
Напомним, что ранее в феврале София победила на Открытом чемпионате Австралии. В целом Кенин шесть раз играла в финалах и сегодня записала в актив пятый титул. Она потерпела единственное поражение в феврале прошлого года, когда проиграла в решающем матче на турнире в Акапулько.
Победа в Лионе позволит Софии Кенин в следующий понедельник подняться на четвёртое место в мировом рейтинге, установив тем самым личный рекорд.