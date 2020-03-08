Лион. Кенин стала первой чемпионкой турнира

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София Кенин выиграла второй титул в текущем сезоне



Open 6ème Sens – International

Лион, Франция • 2-8 марта • хард (зал) • $275,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

София Кенин (США, 1) – Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:2, 4:6, 6:4

Американская теннисистка провела на корте почти два часа и за это время сделала пять брейков и проиграла три гейма на собственной подаче. Это был второй финал для Кенин в этом году, в котором она оформила второй титул. Во втором круге американке удалось победить, отыграв матчбол.

Путь к победе:

R32: Виталия Дьяченко (Россия) 6:4, 6:3

R16: Жаклин Кристиан (Румыния, Q) 6:7(5), 7:5, 6:4

QF: Осеан Доден (Франция) 6:1, 6:7(5), 6:2

SF: Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 5) 7:6(5), 6:7(2), 7:6(2)

FR: Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:2, 4:6, 6:4

Напомним, что ранее в феврале София победила на Открытом чемпионате Австралии. В целом Кенин шесть раз играла в финалах и сегодня записала в актив пятый титул. Она потерпела единственное поражение в феврале прошлого года, когда проиграла в решающем матче на турнире в Акапулько.

Победа в Лионе позволит Софии Кенин в следующий понедельник подняться на четвёртое место в мировом рейтинге, установив тем самым личный рекорд.



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