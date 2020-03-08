Монтеррей. Элина Свитолина против Мари Боузковой в финале: превью матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет бороться за свой четырнадцатый титул на турнирах WTA. В решающем матче соревнований в Монтеррее, она сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой. Поединок пройдет на Центральном корте и начнется не ранее 00:30 (09.03) по киевскому времени

Элина Свитолина (Украина) – 7-я ракетка мира



Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/поражений за карьеру: 372/197

Призовые за карьеру: $19,416,306

Элина Свитолина на портале БТУ

Мари Боузкова (Чехия) – 57-я ракетка мира



Дата рождения: 21/07/1998 (21 год)

Место рождения: Прага, Чехия

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 235/123

Призовые за карьеру: $780,954

Высший рейтинг WTA: 53 (12/08/2019)

Мари Боузкова на портале БТУ

H2H: 0-1

2019 | Гуанчжоу (International) | Хард | R2 Боузкова 6-4 4-3 отказ

Путь на турнире:

Элина Свитолина

R1 – Данка Ковинич (Черногория, 88) 6-3 6-2

R2 – Ольга Говорцова (Беларусь, 143) 6-3 6-4

QF – Лейла Фернандес (Канада, 126) 6-4 7-5

SF – Аранча Рус (Нидерланды, 76) 6-0 6-1

Мари Боузкова

R1 – Кристина Кучова (Словакия, 173) 6-4 6-2

R2 – Анна Каролина Шмидлова (Словакия, 199) 6-4 6-1

QF – Ван Яфань (Китай, 84) 6-2 7-5

SF – Йоханна Конта (Великобритания, 16) 6-3 6-4

История на турнире: Элина Свитолина впервые играет на турнире в Монтеррее | Мари Боузкова – 3/2. Чешка в третий раз подряд приехала на этот турнир, но впервые сумела пройти дальше первого круга основной сетки;

Выступления на харде: Элина Свитолина – 224/102 (4/5 в этом году) | Мари Боузкова – 158/65 (3/4 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Элина Свитолина – 6/6

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

Premier 5 – 0/1 | Доха – R2

Premier – 0/2 | Брисбен – R1, Дубай – R1

International – 2/1 | Хуахин – 1/4

Fed Cup – 2/1

Мари Боузкова – 5/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

Premier – 3/1 | Брисбен – R1

International – 0/2 | Хобарт, Акапулько – R1

ITF – 2/1 | W100 Николасвиль – 1/4

Последние пять матчей: Элина Свитолина: П, В, В, В, В | Мари Боузкова: П, В, В, В, В

Национальный фактор: Элина Свитолина – 23/18. Свитолина имеет положительную статистику игр с чешскими теннисистками. Последний такой поединок она провела на прошлогоднем Итоговом чемпионате WTA, где обыграла Каролину Плишкову | Мари Боузкова – 6/0. Боузкова выиграла все шесть матчей против украинских теннисисток, обыграв в прошлом году, кроме Элины Свитолиной, Ангелину Калинину в квалификации Уимблдона;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают Элину Свитолину фавориткой финального матча и предлагают коэффициент на ее победу 1,408. Успех чешской теннисистки оценивается коэффициентом 2,925;

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