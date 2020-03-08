Определились все потенциальные соперники Украины в Кубке Дэвиса

Источник – isport.ua.

В рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса сборной Украины удалось отыграться со счета 0:2 и выиграть три матча подряд.

Свой следующий командный поединок “сине-желтые” проведут 18-19 сентября этого года. Украинская сборная вместе с другими победителями плей-офф Первой Мировой группы и команды, которые проиграли на этой неделе в квалификации Davis Cup Finals-2020 года, будут бороться за путевки в квалификационный этап Финала Кубка Дэвиса-2021.

Потенциальными соперниками Украины стали Беларусь, Бельгия, Нидерланды, Словакия, Бразилия, Чили, Уругвай, Аргентина, Япония, Южная Корея, Индия и Узбекистан.

В финальном турнире Кубка Дэвиса в Мадриде в ноябре сыграют прошлогодние полуфиналисты – Россия, Великобритания, Канада и Испания, обладатели wild card – Франция и Сербия, а также 12 победителей плей-офф:

Австралия, Австрия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эквадор, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Швеция и США.