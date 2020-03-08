Свитолина: Перед финалом я чувствую себя в отличной физической форме

В финальном матче надо забыть про все что было на турнире.

Об этом сказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

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“Перед финалом я чувствую себя в отличной физической форме. Мария Боузкова – тяжелый соперник, можно ожидать затяжных розыгрышей, она может играть на хорошем уровне и мне нужно быть к этому готовой. Мне нужно иметь четкое представление о том, как мне нужно играть и не очень задумываться о сопернице. Что я помню из нашего первого матча? Она возвращает много мячей на твою сторону, это одна из ее сильных сторон. Мы с тренером еще пройдемся по той игре. Предстоящий поединок будет совсем другим, потому что в том матче я не была готова на 100% и физически испытывала трудности. На этот раз я постараюсь быть готовой и играть хорошо. Однозначно, финал немного отличается от других матчей, это немного другое давление. Нужно забыть все, что было до этого на турнире. Но я уже играла во многих финалах, поэтому мне нужно сосредоточиться на этой игре и не отвлекаться на другие вещи. Мне кажется, что на этой неделе я отлично сыграла на подаче, очень стабильно подавала и очень хорошо двигалась. С первого раунда я показывала эту стабильную игру и это придает мне уверенности в преддверии следующего матча”, – сказала Свитолина.