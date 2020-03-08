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Теннис

Свитолина уничтожила Рус и пробилась в финал турнира в Монтеррее

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Это первый финал для украинки в сезоне

#Свитолина, #Рус

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в мексиканском Монтеррее легко прошла соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.

Встреча продолжалась всего 52 минуты, за которые Свитолина проиграла лишь один гейм во втором сете – 6:0, 6:1.

Для Свитолиной это первый финал сезона и 17-й финал турнира WTA в карьере (13 побед и 3 поражения).

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В финале Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковою, что занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге.

Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
1/2 финала, 8 марта

Элина Свитолина – Аранча Рус 6:0, 6:1

Источник: champion.com.ua
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