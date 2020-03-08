Свитолина уничтожила Рус и пробилась в финал турнира в Монтеррее

Это первый финал для украинки в сезоне
#Свитолина, #Рус
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в мексиканском Монтеррее легко прошла соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.
Встреча продолжалась всего 52 минуты, за которые Свитолина проиграла лишь один гейм во втором сете – 6:0, 6:1.
Для Свитолиной это первый финал сезона и 17-й финал турнира WTA в карьере (13 побед и 3 поражения).
В финале Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковою, что занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге.
Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
1/2 финала, 8 марта
Элина Свитолина – Аранча Рус 6:0, 6:1
A solid performance from the № 1 seed 👊@ElinaSvitolina defeats Rus, 6-0, 6-1, @Abierto_GNP. pic.twitter.com/PeGypRwOKi
— WTA (@WTA) March 8, 2020
A solid performance from the № 1 seed 👊@ElinaSvitolina defeats Rus, 6-0, 6-1, @Abierto_GNP. pic.twitter.com/PeGypRwOKi
— WTA (@WTA) March 8, 2020
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