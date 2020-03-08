Свитолина уничтожила Рус и пробилась в финал турнира в Монтеррее

Это первый финал для украинки в сезоне

#Свитолина, #Рус

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в мексиканском Монтеррее легко прошла соперницу из Нидерландов Аранчу Рус.

Встреча продолжалась всего 52 минуты, за которые Свитолина проиграла лишь один гейм во втором сете – 6:0, 6:1.

Для Свитолиной это первый финал сезона и 17-й финал турнира WTA в карьере (13 побед и 3 поражения).

В финале Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковою, что занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге.

Abierto GNP Seguros – International

Монтеррей, Мексика

Призовой фонд – $275,000

Хард

1/2 финала, 8 марта

Элина Свитолина – Аранча Рус 6:0, 6:1

A solid performance from the № 1 seed 👊@ElinaSvitolina defeats Rus, 6-0, 6-1, @Abierto_GNP. pic.twitter.com/PeGypRwOKi — WTA (@WTA) March 8, 2020