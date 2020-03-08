Украинцы на турнирах ITF 8 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов





Милдьюра, Австралия ($25,000; Grass – Outdoor)

Основная сетка. Финал

Марианна Закарлюк (Украина) – Мисаки Мацуда (Япония) 7:6(2), 6:1



Пореч, Хорватия ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

16:00 | Александр Овчаренко (Украина, 16) – Мике Урбания (Словения)

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

11:30 | Вадим Концеба (Украина) – Ян Ермар (Чехия)

Ираклион, Греция ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

12:00 | Мария Берген (Украина) – Елена Гемович (Сербия)

12:00 | Катерина Дятлова (Украина) – София Лихачёва (Россия)

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