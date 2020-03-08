Новое на сайте

еще
Воскресенье, 8 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисУкраинцы на турнирах ITF 8 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 8 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF 8 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Милдьюра, Австралия ($25,000; Grass – Outdoor)
Основная сетка. Финал

Марианна Закарлюк (Украина) – Мисаки Мацуда (Япония) 7:6(2), 6:1

Украинцы на турнирах ITF 8 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Пореч, Хорватия ($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1 круг

16:00 | Александр Овчаренко (Украина, 16) – Мике Урбания (Словения)

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1 круг

11:30 | Вадим Концеба (Украина) – Ян Ермар (Чехия)

Читайте также:  Свитолина уверенно пробилась в третий круг Australian Open

Ираклион, Греция ($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1 круг

12:00 | Мария Берген (Украина) – Елена Гемович (Сербия)
12:00 | Катерина Дятлова (Украина) – София Лихачёва (Россия)

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Читайте также:  Стаховскому снова повезло. Сергей сыграет в основной сетке Ролан Гаррос
Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Свитолина уничтожила Рус и пробилась в финал турнира в Монтеррее

Индиан-Уэллс (125k). Цуренко останавливается в полуфинале

Лион. Кенин и Фридсам сыграют в решающем матче

Монтеррей. Боузкова победила вторую сеяную и сыграет в финале

Бьянка Андрееску не будет защищать титул в Индиан-Уэллс

Закрыть