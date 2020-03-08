Украинцы на турнирах ITF 8 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистовМилдьюра, Австралия ($25,000; Grass – Outdoor)Основная сетка. Финал
Марианна Закарлюк (Украина) – Мисаки Мацуда (Япония) 7:6(2), 6:1
Пореч, Хорватия ($15,000; Clay – Outdoor)Квалификация. 1 круг
16:00 | Александр Овчаренко (Украина, 16) – Мике Урбания (Словения)
Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)Квалификация. 1 круг
11:30 | Вадим Концеба (Украина) – Ян Ермар (Чехия)
Ираклион, Греция ($15,000; Clay – Outdoor)Квалификация. 1 круг
12:00 | Мария Берген (Украина) – Елена Гемович (Сербия)12:00 | Катерина Дятлова (Украина) – София Лихачёва (Россия)
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