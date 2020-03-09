Андреа Гауденци: “Будем изучать все варианты проведения турниров”

“Несмотря на то, что турнир в Индиан-Уэллс, к сожалению, не состоится, календарь турниров ATP не претерпит изменений. Ежедневно мы продолжаем следить за ситуацией и держим связь с нашими игроками и также представителями турниров, а также учитываем рекомендации местных органов здравоохранения. Мы будем изучать все варианты проведения турниров, но здоровье и безопасность игроков будут на первом месте. Обо всех дальнейших обновлениях будет сообщаться на сайте ATP”.
Ранее сегодня было опубликовано заявление главы Женской теннисной ассоциации Стива Саймона. Также организаторы турнира в Майами, который запланирован в конце марта – начале апреля, сообщили о том, что планируют провести его в срок.
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