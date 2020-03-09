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Теннис

Бондаренко стала победительницей парного турнира в Мексике

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Это первый титул Бондаренко после ее возвращения на корт

#Бондаренко

Источник – Чемпион.

33-летняя украинская теннисистка Екатерина Бондаренко (404) стала победительницей парного турнира в мексиканском Монтеррее.

В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фічмен украинка в трех сетах одолела японско-китайскую пару.

Поединок продолжался 1 час 26 минут.

Это первый титул Бондаренко после ее возвращения на корт после рождения второго ребенка.

Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
Третий круг, 6 марта

Екатерина Бондаренко / Шэрон Фічмен – Мия Като/ Ван Яфань 4:6, 6:3, 10:7

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Источник: champion.com.ua
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