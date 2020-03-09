Бондаренко стала победительницей парного турнира в Мексике

Это первый титул Бондаренко после ее возвращения на корт
#Бондаренко
Источник – Чемпион.
33-летняя украинская теннисистка Екатерина Бондаренко (404) стала победительницей парного турнира в мексиканском Монтеррее.
В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фічмен украинка в трех сетах одолела японско-китайскую пару.
Поединок продолжался 1 час 26 минут.
Это первый титул Бондаренко после ее возвращения на корт после рождения второго ребенка.
Abierto GNP Seguros – International
Монтеррей, Мексика
Призовой фонд – $275,000
Хард
Третий круг, 6 марта
Екатерина Бондаренко / Шэрон Фічмен – Мия Като/ Ван Яфань 4:6, 6:3, 10:7
Ранее определились все потенциальные соперники Украины в Кубке Дэвиса.
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