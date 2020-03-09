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Теннис

Бондаренко стартует в квалификации турнира ITF в Мексике

Евгений НикитюкНет комментариев
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Катерина Бондаренко будет бороться за место в основной сетке 25-тысячника

Украинская теннисистка, занимающая 347-е место в мировом рейтинге, на этой неделе выступит на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000+H в Ирапуато.

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Бондаренко получила второй номер посева в отборочной сетке и во втором раунде встретится с десятой сеяной японкой Мию Като, против которой вчера играла в парном финале на турнире WTA в Монтеррее.

В последний раз Катерина играла на турнире с таким призовым фондом ещё в марте 2015 года, когда выступала в американском Иннисбруке, дойдя там до второго круга.

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Источник: btu.org.ua
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