Бондаренко стартует в квалификации турнира ITF в Мексике

Сегодня, 10:15
Элина Свитолина провела свой самый долгий финал в карьере
Сегодня, 09:32
Элина Свитолина: "Я в шоке, что турнир в Индиан-Уэллс отменили, но это правильное решение"
Сегодня, 08:55
Элина Свитолина: "В решающем сете в финале я повторяла себе, что нужно работать"
Сегодня, 08:26
Свитолина возвращается в топ-5, Цуренко и Бондаренко улучшают позиции в рейтинге WTA
Катерина Бондаренко будет бороться за место в основной сетке 25-тысячникаУкраинская теннисистка, занимающая 347-е место в мировом рейтинге, на этой неделе выступит на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000+H в Ирапуато.
Бондаренко получила второй номер посева в отборочной сетке и во втором раунде встретится с десятой сеяной японкой Мию Като, против которой вчера играла в парном финале на турнире WTA в Монтеррее.
В последний раз Катерина играла на турнире с таким призовым фондом ещё в марте 2015 года, когда выступала в американском Иннисбруке, дойдя там до второго круга.
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях, чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: