Кубок Федерации. Китай и Индия пробились в плей-офф турнира

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В Дубае завершились соревнования в зоне Азия/Океания



Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Первая группа • 3-7 марта • Азия/Океания

Дубай, ОАЭ • хард

Помимо того, что зональный турнир был перенесён из Китая в связи с коронавирусом, был также изменён формат проведения. Вместо двух групп по три команды, все сборные были в одной группе и боролись за первые два места.

Сборная Китая выиграла все пять матчей, проиграв при этом только в одной встрече из пятнадцати (китаянки снялись в первом сете парного матча против Узбекистана), и впервые с 2012 года сыграет выше Первой группы. когда теннисистки проиграли Аргентине в плей-офф Второй Мировой группе.

Сборная Индии в течение последних 28 лет выступает в зональных соревнованиях. Из пяти противостояний в Дубае индийки выиграли четыре и проиграли только представительницам Китая.



В плей-офф Кубка Федерации, который пройдёт 7-18 апреля, Китай сыграет с Нидерландами, а Индия встретится с теннисистками из Латвии. Победители в данной стадии гарантируют себе выступление в Fed Cup Qualifiers в 2021 году.

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Фото: fedcup.com.