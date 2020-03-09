Надаль и Маррей прокомментировали решение отменить турнир в Индиан-Уэллс
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Из-за мер безопасности в связи с коронавирусом в Калифорнии не состоится первый Мастерс сезона.
Объединенный чемпионат ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, который должен был пройти с 12 по 22 марта, отменен. В соцсетях игроки прокомментировали это решение организаторов
Рафаэль Надаль: “Вы, наверное, уже слышали новости. Турнир в Индиан-Уэллс отменен. Мы здесь и мы все еще решаем, что делать дальше. Очень грустно, какие события происходят во всем мире из-за этой ситуации. Надеемся, что скоро от официальных лиц последуют решения. Будьте здоровы и берегите себя”.
Напомним, что Рафаэль Надаль является одним из членов Совета игроков ATP. За несколько часов до официального заявления организаторов, журналисты написали в Твиттере, что по их информации в Индиан-Уэллс проходит экстренное собрание Совета.
> Элина Свитолина: “Я в шоке, что турнир в Индиан-Уэллс отменили, но это правильное решение”
Джейми Маррей: “Если соревнования в Индиан-Уэллс отменяют из-за одного случая, то Туру это не сулит ничего хорошего. В Майами подтверждено больше случаев. Граница Монте-Карло с северной Италией сейчас закрыта. Мастерс в Риме? Ролан Гаррос? Уимблдон?!!!”.
Диего Шварцман: “То, какая сложилась ситуация, можно полностью понять. Что оставляет желать лучшего, так это способ оповещения. Следует предоставить больше информации по поводу предстоящих турниров, которые проходят в тех городах, которые затронула эпидемия”.
Как и Шварцман, другие игроки в соцсетях также написали, что узнали об отмене соревнований из Твиттера, и поэтому остались недовольны коммуникацией внутри Тура. Как сообщают теннисные обозреватели, игрокам, которые уже прибыли на турнир обеспечат условия на несколько дней/одну неделю. Теннисисты смогут продолжить свои тренировки на кортах комплекса в Индиан-Уэллс.
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Источник:
twitter.com
Фото: Getty Images.