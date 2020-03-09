Свитолина: самый большой вопрос сейчас – турниры в Китае и Азии

Первая ракетка Украины не ожидала отмены соревнования

#Свитолина, #коронавирус

Источник – sport.ua.

Украинскую теннисистку Элину Свитолину очень удивило то, что организаторы теннисного турнира в американском Индиан-Веллсі заявили об отмене соревнования через коронавирус.

Об этом украинка заявила в интервью ВТУ.

“Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди болеют и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит много соревнований. Я бы сказала, что это тема, которая очень волнует”, – сказала Свитолина.

В рейтинге WTA Свитолина поднялась на 5-ю позицию.