Глава WTA: “Пока рано говорить, что будет с дальнейшими турнирами”

“Прежде всего, нет ничего важнее здоровья наших игроков, персонала, волонтёров и болельщиков. Основываясь на медицинских рекомендациях, которые мы получили 8 марта, турнир в Индиан-Уэллс не будет проведёт в марте. WTA выражает искренние соболезнования пострадавшим от коронавируса в этом регионе и во всём мире.
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Мы расстроены, что болельщики не смогут посетить этот турнир, а игроки не смогут принять участие в матчах в течение следующих двух недель. Мы понимаем решение, которое было принято в интересах общественного здоровья и безопасности, которые на данный момент является главным приоритетом. Пока рано говорить, что будет с дальнейшими турнирами. Мы будем внимательно следить за ситуацией. Здоровье и безопасность всегда будут на первом месте”.