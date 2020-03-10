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Теннис

Глава WTA: “Пока рано говорить, что будет с дальнейшими турнирами”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Элина Свитолина: "Я в шоке, что турнир в Индиан-Уэллс отменили, но это правильное решение"

Стив Саймон прокомментировал отмену теннисного турнира в Индиан-Уэллс из-за коронавируса

В ночь с воскресенья на понедельник организаторы BNP Paribas Open заявили об отмене турнира в марте, который должен был стартовать на этой неделе.

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“Прежде всего, нет ничего важнее здоровья наших игроков, персонала, волонтёров и болельщиков. Основываясь на медицинских рекомендациях, которые мы получили 8 марта, турнир в Индиан-Уэллс не будет проведёт в марте. WTA выражает искренние соболезнования пострадавшим от коронавируса в этом регионе и во всём мире.

> Элина Свитолина: “Я в шоке, что турнир в Индиан-Уэллс отменили, но это правильное решение”

Мы расстроены, что болельщики не смогут посетить этот турнир, а игроки не смогут принять участие в матчах в течение следующих двух недель. Мы понимаем решение, которое было принято в интересах общественного здоровья и безопасности, которые на данный момент является главным приоритетом. Пока рано говорить, что будет с дальнейшими турнирами. Мы будем внимательно следить за ситуацией. Здоровье и безопасность всегда будут на первом месте”.

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> Теннисисты прокомментировали решение отменить турнир в Индиан-Уэллс

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Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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