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Теннис

Халеп названа лучшей теннисисткой, Се и Стрыцова – дуэт месяца в феврале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Симона Халеп заняла первое место в голосовании в номинации “Теннисистка месяца”, обойдя по голосам Арину Соболенко и Кики Бертенс. В прошлом месяце румынка выиграла титул в Дубае, отыграв во втором круге матчбол.

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Рената Сарасуа названа “Прорывом месяца” – 22-летняя мексиканка дошла до полуфинала на домашнем турнире в Акапулько, став первой представительницей своей страны на данной стадии турнира WTA за последние 27 лет. На победу в номинации также претендовали Елена Рыбакина, Леони Кунг и Лейла Фернандес.

Cе Шувэй и Барбора Стрыцова победили в номинации “Пара месяца” – в феврале теннисистки завоевали трофеи на турнирах в Дубае и Дохе и стали всего вторым дуэтом, которому это удалось.

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Магда Линетт выполнила лучший удар месяца в рамках второго круга на турнире в Хуахине против китаянки Пэн Шуай. Полька в итоге выиграла титул, который стал для неё вторым в карьере.

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Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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