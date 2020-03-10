Халеп названа лучшей теннисисткой, Се и Стрыцова – дуэт месяца в феврале

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Женская теннисная ассоциация подвела итоги голосования среди болельщиков
Симона Халеп заняла первое место в голосовании в номинации “Теннисистка месяца”, обойдя по голосам Арину Соболенко и Кики Бертенс. В прошлом месяце румынка выиграла титул в Дубае, отыграв во втором круге матчбол.
Рената Сарасуа названа “Прорывом месяца” – 22-летняя мексиканка дошла до полуфинала на домашнем турнире в Акапулько, став первой представительницей своей страны на данной стадии турнира WTA за последние 27 лет. На победу в номинации также претендовали Елена Рыбакина, Леони Кунг и Лейла Фернандес.
Cе Шувэй и Барбора Стрыцова победили в номинации “Пара месяца” – в феврале теннисистки завоевали трофеи на турнирах в Дубае и Дохе и стали всего вторым дуэтом, которому это удалось.