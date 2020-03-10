Нур-Султан. Петренко проиграл в дебютном матче на “челленджерах”

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Анатолий Петренко потерпел поражение в стартовом раунде на турнире в Казахстане.



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Нур-Султан, Казахстан • 9-15 марта • хард • $54 160

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

24-летний украинец заменил в основной сетке своего соотечественника Владислава Орлова, который снялся с соревнований (официальная причина – травма правого запястья).

Анатолий Петренко в своем дебютном матче на “челленджерах” проиграл представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу (АТР 400): 0-6, 2-6. Матч продолжался 45 минут. Петренко в мировой классификации находится за пределами первой тысячи рейтинга.

На кортах в Казахстане также сыграет Илья Марченко, который получил 15-й номер посева и первый раунд пропускает.

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Фото: Instagram.