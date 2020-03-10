Нур-Султан. Петренко проиграл в дебютном матче на “челленджерах”

Анатолий Петренко в своем дебютном матче на “челленджерах” проиграл представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу (АТР 400): 0-6, 2-6. Матч продолжался 45 минут. Петренко в мировой классификации находится за пределами первой тысячи рейтинга.
На кортах в Казахстане также сыграет Илья Марченко, который получил 15-й номер посева и первый раунд пропускает.
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