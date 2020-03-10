Новое на сайте

еще
Вторник, 10 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНур-Султан. Петренко проиграл в дебютном матче на “челленджерах”
Теннис

Нур-Султан. Петренко проиграл в дебютном матче на “челленджерах”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 19:20

Сборная Украины заняла 35-е место в обновленном рейтинге наций

Вчера, 11:04

Свитолина приближается к топ-20, Ястремская сохраняет 18-ю строчку в чемпионской гонке сезона

Вчера, 10:15

Элина Свитолина провела свой самый долгий финал в карьере

Вчера, 09:32

Элина Свитолина: "Я в шоке, что турнир в Индиан-Уэллс отменили, но это правильное решение"

Анатолий Петренко потерпел поражение в стартовом раунде на турнире в Казахстане.

NUR-SULTAN CHALLENGER I – ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан • 9-15 марта • хард • $54 160
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

24-летний украинец заменил в основной сетке своего соотечественника Владислава Орлова, который снялся с соревнований (официальная причина – травма правого запястья).

Читайте также:  Юрмала. Севастова и Потапова поспорят за место в финале

Анатолий Петренко в своем дебютном матче на “челленджерах” проиграл представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу (АТР 400): 0-6, 2-6. Матч продолжался 45 минут. Петренко в мировой классификации находится за пределами первой тысячи рейтинга.

На кортах в Казахстане также сыграет Илья Марченко, который получил 15-й номер посева и первый раунд пропускает.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK

Читайте также:  Бенгалуру. Молчанов продолжит выступление в парной сетке

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Организаторы турнира в Майами не собираются отменять турнир

Катерина Козлова тренируется под руководством немецкого экс-теннисиста

Халеп названа лучшей теннисисткой, Се и Стрыцова – дуэт месяца в феврале

Глава WTA: “Пока рано говорить, что будет с дальнейшими турнирами”

Организаторы Miami Open планируют провести турнир в установленные сроки

Закрыть