Организаторы Miami Open планируют провести турнир в установленные сроки

“Организация турнира Miami Open двигается по плану и он должен состояться в период с 23 марта по 5 апреля. Однако безопасность остается нашим главным приоритетом, и мы круглосуточно наблюдаем за ситуацией с вирусом COVID-19, сотрудничая с местными, региональными и федеральными властями и здравоохранительными организациями.
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Мы также находимся в тесном контакте с ATP и WTA, пытаясь подобрать наиболее оптимальные варианты для обеспечения безопасности зрителей, игроков и организаторов в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США”.