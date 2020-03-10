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Теннис

Организаторы турнира в Майами не собираются отменять турнир

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Турнир стартует 23 марта во Флориде

#Майами

Источник – Чемпион.

Организаторы турнира Miami Open опровергли возможную отмену предстоящего турнира, который 23 марта стартует во Флориде (США).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Оргкомитет турнира совместно с ATP и WTA принимает все возможные меры, чтобы максимально обезопасить игроков, зрителей, волонтеров от возможности заражения коронавирусом, случаи которого зафиксированы и во Флориде. Но отменять соревнования сейчас никто не собирается, подготовка продолжается, как и было запланировано.

Ранее, супертурнир в Индиан-Уэллс отменили через коронавирус.

Источник: champion.com.ua
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