Тэйлор Фритц: “У теннисистов есть групповой чат в WhatsApp, там мы все обсуждали”

Новости

WTA пока не объявляет о полной отмене турниров в апреле

ITF отменяет все турниры под своей эгидой до 20 апреля

Официально: ATP на 6 недель отменяет проведение теннисных турниров

Власти Майами официально объявили об отмене турнира

Американский теннисист прокомментировал решение ATP приостановить проведение турниров.



“Когда в ATP объявили об отмене соревнований, я думаю, что к тому моменту это было ожидаемо, – рассказал 24-я ракетка мира в интервью Tennis Channel. – Но все равно, когда это говорят точно, то ты находишься в шоке. В теннисе у тебя на самом деле никогда не бывает достаточно свободного времени, поэтому, когда у тебя появляется 6 недель, когда ты можешь делать все что угодно, то это шокирует. Думаю, что я буду оставаться дома. Однозначно, какое-то время буду просто отдыхать, может быть, неделю, а потом буду тренироваться, я не люблю много времени проводить впустую. Наверное, изначально, буду больше работать над физической подготовкой, а затем на корте. Не знаю, пока никому не известно, продлится ли эта пауза 6 недель или дольше, ведь первыми турнирами после возвращения должны стать Мадрид и Рим, так что… вопрос все еще открыт, посмотрим.

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Как мы узнавали все новости? Обычно, как мы остаемся на связи в таких случаях, это через наш огромный групповой чат, который у нас есть в WhatsApp, где практически есть все игроки. Многие ребята, которые входят в Совет игроков, написали там, мол, вот, что мы думаем делать, какие у вас мысли по этому поводу: да, мы играем, или нет, мы не играем. За день до этого мы много обсуждали эту тему, кто-то говорил, что нам нужно играть без зрителей, а большинство игроков говорили, что нам нужно полностью остановить соревнования. Если мы будем играть все эти турниры, которые находятся по всему миру, то это станет лишь вопросом времени, когда какой-нибудь игрок не подхватит вирус. Пожалуй, мы все довольно здоровые ребята, на нас это сильно может быть и не скажется, но нужно думать не только о себе. Если кто-то еще заболеет, то какой это будет Тур? Конечно, когда я узнал о заболевших игроках NBA, то это немного заставляет задуматься. С ними, я уверен, все будет в порядке, но ты думаешь о том количестве людей, которые могли бы быть заражены и которые бы не справились с этой болезнью.

Какие-то теннисисты не знали, что происходит, и задавались вопросами после фотографии Новака Джоковича в аэропорту? Может быть, кто-то из игроков не находится в нашем чате. Думаю, Новак уехал еще раньше, чем мы все окончательно успели обсудить. Мне кажется, на тот момент это было его личное решение, он сам решил, что не будет играть в США и поэтому он раньше улетел. В чате мы писали свои мнения, большинство игроков были за то, чтобы сделать паузу. Теннисисты, которые находятся в Совете игроков, написали, что они принимают к сведению эту информацию и дальше уже дело идет за ними”.

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Источник:

tennis.com