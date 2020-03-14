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Теннис

Ястремская в салоне красоты, Свитолина и Завацкая отправились за покупками

Евгений НикитюкНет комментариев
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Обзор соцсетей украинских теннисисток.

Даяна Ястремская вернулась домой в Одессу и проводит время в салоне красоты.

Катарина Завацкая во Франции отправилась за покупками в супермаркет.
Ястремская в салоне красоты, Свитолина и Завацкая отправились за покупками
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Элина Свитолина также съездила за продуктами в швейцарский супермаркет, а в свободное время будет собирать большой паззл.
Ястремская в салоне красоты, Свитолина и Завацкая отправились за покупками

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Фото: Instagram.

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Источник: btu.org.ua
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