Ястремская в салоне красоты, Свитолина и Завацкая отправились за покупками

Обзор соцсетей украинских теннисисток.

Даяна Ястремская вернулась домой в Одессу и проводит время в салоне красоты.



Катарина Завацкая во Франции отправилась за покупками в супермаркет.



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Элина Свитолина также съездила за продуктами в швейцарский супермаркет, а в свободное время будет собирать большой паззл.





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Фото: Instagram.