Ястремская в салоне красоты, Свитолина и Завацкая отправились за покупками

Обзор соцсетей украинских теннисисток.
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Элина Свитолина также съездила за продуктами в швейцарский супермаркет, а в свободное время будет собирать большой паззл.
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Фото: Instagram.
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