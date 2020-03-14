Турнир WTA в Германии отменили из-за коронавирус

Очередной турнир отменили из-за коронавирус

#WTA

Источник – WTA.

Организаторы грунтового турнира WTA в Штутгарте объявили об отмене турнира, который был запланирован на 20 – 26 апреля.

Об этом сообщает WTA.

Это связано с тем, что в Германии в связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные.

Сначала WTA и главный спонсор турнира Porsche хотели провести соревнования при пустых трибунах, но потом решили отменить их.

Напомним, ATP отложит все соревнования на шесть недель.